اليوم السابع
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عبر زوم.. البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة "نورث كارولينا"

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 09:36 م
عبر زوم.. البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة "نورث كارولينا" عبر زوم.. البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة "نورث كارولينا"
كتب محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بمشاركة نيافة الأنبا بيتر، أسقف الإيبارشية، عبر أحد تطبيقات الفيديو كونفرانس (zoom).


واستهل قداسة البابا اللقاء بكلمة روحية بعنوان "منهج الكنيسة في رجوع الخاطئ". وتحدث قداسته عن خمس خطوات تقوم بها الكنيسة لإعادة الخاطئ، وهى:
1- تقديم أفعال الأبوة.

2- تعليم: من خلال قراءات المنجلية.

3- تذكير: دورات زمنية أي الأعياد والمناسبات.

4- تحذير: نداءات الصلوات الليتورجيا.

5- تتويب: تهيئ له الأسباب الأساسية للتوبة.

لقاء البابا عبر زووم
لقاء البابا عبر زووم

 

قداسة البابا تواضروس الثانى
قداسة البابا تواضروس الثانى

 

لقاء قداسة البابا عبر زووم
لقاء قداسة البابا عبر زووم

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

نورث كارولينا

كهنه نورث كارولينا



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