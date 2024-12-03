رسالة دكتوراة فى ترشيد التكاليف المتماثلة التنافسية بجامعة سوهاج

حصل الباحث محمد النص عبدالعظيم على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية التجارة جامعة سوهاج تحت عنوان إطار محاسبي مقترح لاستخدام استراتيجية التعهيد في ترشيد التكاليف غير المتماثلة و التكاليف الخفيه لدعم القدرة التنافسية دراسة نظرية تطبيقية.

وضمت لجنة المناقشة و الحكم على الرسالة الدكتور محمد نشات فواد محمد العريس أستاذ المحاسبة و رئيس مجلس قسم المحاسبة بكليه التجارة جامعة سوهاج، والدكتور حاتم محمد عبد الرؤوف الشيشيني أستاذ المحاسبة و رئيس مجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعه طنطا، والدكتور محمد السيد محمد الصغير أستاذ المحاسبة و عميد كلية تجارة _جامعه سوهاج والدكتور ابو الحمد مصطفى صالح أستاذ المحاسبة بكليه التجارة جامعة جنوب الوادي ، وترأس لجنة المناقشة والحكم.

ومُنح الباحث درجة الدكتوراة وسط إشادة من المحكمين بعنوان الرسالة واتخاذها الشكل التطبيقي والمجهود المبذول من الباحث والتوصل إلى نتائج عملية يمكن الاستفادة منها على المستوى العلمى والتطبيقي.

وحضر حفل المناقشة لفيف كبير من القيادة العلمية و التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.



















