حسين الزناتى: العلاقات بين مصر واليمن تاريخية وترتبط بحضارة البلدين

إيمان حنا

أكد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر واليمن، والتى تمتد إلى آلاف السنين ، مشيراً إلى أنه من أقدم الشواهد التى تشير إلى تواصل البلدين هو تلقي الإمبراطور المصرى تحتمس الثالث هدية من تجار سبأ، واستمرت هناك حركة التجارة بين البلدبن منذ ذلك الوقت ، وفي العصر الحديث، ثم المعاصر كلنا يدرك هذه العلاقات المهمة بين البلدين،

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها نقابة الصحفيين اليوم، برعاية لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة.

أضاف أن الجيش المصري تدخل لمساندة تنظيم الضباط الأحرار اليمني خلال ثورة 26 سبتمبر ضد المملكة المتوكلية اليمنية ودعم الرئيس عبد الناصر ثورة 14 أكتوبر في جنوب اليمن ضد الاستعمار الإنجليزى، ثم توالت الأحداث التى نعرفها.

وإمتداداً لهذا التاريخ نرى الآن أن مايحدث فى المنطقة يؤثر بشكل كبير على البلدين، من هنا تأتى أهمية الندوة المنعقدة اليوم مع سفير اليمن بالقاهرة خالد بحاح الذى عين سفيرا ومفوضا فوق العادة للجمهورية اليمنية لدى مصر فى أكتوبر 2023.

واشار الزناتى فى كلمته إلى أن بحاح صاحب خبرة سياسية طويلة، فقد كان مستشارا لرئيس الجمهورية من أبريل 2016م، إلى أكتوبر 2023، وقبلها نائباً لرئيس الجمهوریة لمدة عام ، وهو من شكل حكومة الكفاءات في 7 نوفمبر 2014م بعد أن تعذر تشكيل حكومة وحدة سیاسیة ، وكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنیة بتوافق سیاسي في أكتوبر 2014.

وعين مندوباً دائماُ لليمن في الأمم المتحدة فى یونیو 2014م، وقبلها وزيرا للنفط والمعادن للمرة الثانیة لفترة مؤقتة في مارس 2014م.

بعد أن كان سفيرًا لدولة كندا فى ديسمبر 2008م، ومفوضاً فوق العادة لليمن لدى كندا، وخلال فترة عمله في كندا، انتخب كرئيس لجمعیة الدبلوماسیين.