حسن صالح رئيسًا للمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

كتبت رحمة رمضان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4010 لسنة 2024 بتعيين الدكتور حسن إبراهيم محمد حسن صالح، رئيساً للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية بدرجة نائب رئيس جامعة لمدة أربعة سنوات، وبناءاً عليه أصدر الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية قراراً تنفيذياً بتولي المنصب.

وحصل الدكتور حسن إبراهيم محمد حسن صالح على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات من كلية الهندسة جامعة القاهرة في عام 1992، وقد تدرج في الدرجات العلمية والوظيفية منذ تعيينه معيداً بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية في عام 1992 حتى حصوله على درجة الاستاذية. حيث شغل سيادته منصب رئيس قسم الهندسة الإشعاعية من 2016 حتى 2020، ثم وكيلاً لشعبة التشعيع الصناعي بالمركز من 2020 حتى 2021، ثم رئيساً لشعبة التشعيع الصناعي بالمركز من عام 2021 حتى تاريخه.



ومن أنشطة الدكتور حسن إبراهيم محمد حسن صالح الأكاديمية عضوية اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية، والمنسق الوطني للشبكة التعليمية النووية والأفريقية بالأفرا التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يشارك كعضو بالجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات كما يشارك بعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم النووية. كما شغل منصب رئيس قسم الحاسبات والتدريس بكلية التجمع بالجوف بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 2006 حتى 2010.



كما شارك في الكثير من الزيارات الدولية والعلمية ومنها مركز البحوث النووية بيوليش بألمانيا ، ومركز عبد السلام للفيزياء بتريستا بأيطاليا، كما شارك في الكثير من المؤتمرات الدولية كممثل للمركز والهيئة. وقد قام خلال مسيرته العلمية بالإشراف العلمي على خمسة عشر رسالة ماجستير ودكتوراة، كما قام بنشر أكثرمن سبعين بحثاً علمياً في المجلات العلمية الدولية والمحلية والمؤتمرات المتخصصة، وكذلك قام بنشر كتابين عن تخصص الحاسبات والبرمجة باللغة العربية، كما قام بتسجيل براءة اختراع بدولة ألمانيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن تطويره لطريقة مبتكرة لفصل نبضات الإشارات الكهربية للكواشف الوامضة لتطبيقها في أجهزة التصوير البوزتروني لتشخيص الأورام.



كما شارك في بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والمعلوماتية بالهيئة حيث أشرف على تنفيذ مشروع البنية التحتية لشبكة الانترانت بموقعي مدينة نصر وأنشاص،ومشروع ميكنة الأعمال الإدارية والعلمية بالهيئة، وختاماً مشروع إنشاء منظومة تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية بمراكز الهيئة.



ووجه الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة التهنئته بمناسبة صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتعيين سيادته ، كما قام بتهنئته بتولي المنصب نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ورؤساء المراكز العلمية وكذلك أمين عام الهيئة.