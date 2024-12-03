اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

برلمان كوريا الجنوبية يتحدى الرئيس يون سوك: إعلان الأحكام العرفية باطل

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 06:24 م
برلمان كوريا الجنوبية يتحدى الرئيس يون سوك: إعلان الأحكام العرفية باطل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس البرلمان فى كوريا الجنوبية، قبل قليل، أن إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول باطل، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان زعيم المعارضة فى كوريا الجنوبية، قد قال قبل قليل، أن إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول غير دستورى، مؤكدا أن نواب البرلمان سيحاولون إلغاء الأحكام العرفية.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب قد أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.

كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنه يمكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

وكانت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، قد أفادت عن إغلاق مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية ومنع النواب من الدخول إليه.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قد أمر قبل قليل، الجيش بالبقاء في حالة تأهب بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.

كما كانت وكالة يونهاب للأنباء قد كشفت قبل قليل، عن أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أمرت بعقد اجتماع لكبار القادة وحثت على تعزيز اليقظة.







زعيم المعارضة

كوريا الجنوبية

كوريا

الجيش الكوري

الرئيس الكوري

البرلمان الكوري

كوريا الجنوبية اليوم

رئيس كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية رئيس

ماذا يحدث في كوريا الجنوبية

الاحكام العرفية في كوريا الجنوبية

اخبار كوريا الجنوبية

اخبار كوريا الجنوبية اليوم

south korea

حكومة كوريا الجنوبية

الطوارئ في كوريا الجنوبية

حظر الأنشطة الحزبية في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تحظر الأنشطة الحزبية

إغلاق البرلمان في كوريا الجنوبية

كوريا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة