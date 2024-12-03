اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 06:01 م
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القطار الخفيف يستضيف فريق الأولمبياد الخاص احتفالا باليوم العالمى لذوى الهمم.. صور

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 05:00 م
القطار الخفيف يستضيف فريق الأولمبياد الخاص احتفالا باليوم العالمى لذوى الهمم.. صور القطار الخفيف يستضيف فريق الأولمبياد الخاص احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم
كتب سيد الخلفاوى

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احتفلت الشركة الفرنسية المشغلة لقطار العاصمة والخط الأخضر الثالث تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، باليوم العالمي لذوي الهمم مع فريق الأولمبياد الخاص، حيث استضاف قطار العاصمة فريق الأولمبياد الخاص لمرافقة مراقبي خدمة العملاء وموظفي خدمة العملاء.

وتهدف هذه المبادرة الفريدة إلى توفير تجربة عمل قيمة للأفراد ذوي الهمم وتعزيز الشمولية في مكان العمل، من خلال تقديم الخبرة العملية والتعرف على عمليات نظام النقل العام الرئيسي، وتأمل الشركة في تمكين هؤلاء الأفراد وإلهامهم لتحقيق كامل إمكاناتهم.

وقال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو: "يشرفنا استضافة فريق ألعاب الأولمبياد الخاص، وإن الترحيب بهم في مكان عملنا هو وفاء بالتزامنا بالشمولية والمسؤولية الاجتماعية.. نحن نؤمن إيمانًا عميقًا بأنه مع الإصرار والدافع، يمكن للجميع المساهمة والنجاح".

ذوى الهمم
ذوى الهمم

 

فريق الأولمبياد الخاص
فريق الأولمبياد الخاص

 







ذوي الهمم

النقل

المترو

القطار الخفيف

القطار الكهربائي

ذوي الاحتياجات الخاصة



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