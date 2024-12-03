الطقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا ورياح وأمطار متوقعة ببعض المناطق

كتبت - مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.



