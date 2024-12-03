التحالف الوطني للعمل الأهلى.. إنجازات دعم الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات

كتب محمود العمرى

شهد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تطورًا ملحوظًا في جهوده لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية. وجاءت هذه الإنجازات نتيجة التعاون المثمر بين المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والجهات الحكومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا، ومن ضمن جهودها :

• مبادرة "ستر وعافية": قدم التحالف آلاف الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يشمل توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين مع دخول فصل الشتاء.

• دعم المرأة المعيلة: تم توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لآلاف السيدات، مما ساهم في تعزيز دور المرأة في تحسين دخل الأسرة.

• نظّم التحالف قوافل طبية في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، قدمت خدمات طبية مجانية في تخصصات مختلفة، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.

• إطلاق حملات توعية صحية للتثقيف بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض مثل السرطان والسكري.

• ساهم التحالف في تطوير البنية التحتية لعدد من القرى من خلال تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مراكز خدمية متكاملة.

• دعم المشروعات الزراعية والصناعية الصغيرة داخل القرى، بما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص عمل للشباب.

• توفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة، وتوزيع الأدوات المدرسية لدعم التعليم الأساسي.

• إطلاق مبادرات لمحو الأمية وتعليم الكبار في العديد من المحافظات، بهدف القضاء على الأمية وتحقيق التنمية الفكرية.

ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي على توسيع نطاق أنشطته خلال الأعوام القادمة، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة، وتقديم خدمات موجهة تلبي احتياجات المواطنين في القرى والمناطق النائية. كما يهدف إلى بناء شراكات أوسع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتُظهر هذه الجهود التزام التحالف الوطني بأن يكون شريكًا أساسيًا في بناء مجتمع متكافئ ومستدام، يعزز من دور العمل الأهلي في تحقيق رؤية مصر للتنمية 2030.

