البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد 6 يناير بالعاصمة الإدارية

كتب: محمد الأحمدى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كبار رجال الدولة وممثلين عن الوزارات المختلفة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة منذ قليل أن قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025م، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى للمهنئين بالمقر البابوى سيكون بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق الثلاثاء 7 يناير 2025 وفقا لبيان من الكاتدرائية.

ويأتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد صوم الميلاد فى الكنيسة الأرثوذكسية والذى يعد من أصوام الدرجة الثانية والتى يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطعمة النباتية.



واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الآن، ولأن السمك رمز للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة، حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين.