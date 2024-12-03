اعرف موعد بدء تسبحة كيهك فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتبت – بتول عصام

بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد، الذى بدءته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 25 نوفمبر، ويستمر لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير، ينتظر الكثير بدء شهر كيهك أحد طقوس هذا الصوم والذى يمثل استعدادا لاستقبال ميلاد المسيح، إذ يجرى مدح السيدة مريم العذراء خلال تلك الصلوات.

وتبدء الكنائس الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك يوم 9 ديسمبر، وتنتهى بيوم عيد الميلاد 29 كيهك / 7 يناير من كل عام، ويطلق عليها سهرات سبعة وأربعة، وهو اصطلاح حيث يطلق على تسبحة ليالى آحاد كيهك، وسميت كذلك لأنهم يجمعون فى تسبحة آحاد كيهك السبع تذاكيات المختلفة لسبعة أيام الأسبوع، والأربعة هوسات اليومية مع قطعها الكيهكية، وتقال كلها فى ليلة واحدة، والأصل هو توزيعها على أيام الأسبوع، كما كان متبعًا فى القديم، وكما هو متبع الآن فى الأديرة.

ويطلق على شهر كيهك أيضا "الشهر المريمي"، لأن فيه تركز الكنيسة على السيدة العذراء والدة المسيح، من خلال صلوات وتراتيل التسبحة الكيهكية، التى تقام منتصف الليل لتعظيمها وتمجيدها، وقد خصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".