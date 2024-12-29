2000 فدان.. "زراعة الشرقية": الوصول للمستهدف زراعته من محصول الكتان

الشرقية- فتحية الديب

محصول الكتان يعد من أقدم محاصيل الالياف، ومن المحاصيل المربحة، كما أنه ليس له أى مخلفات، أليافه تستخدم في صناعة الأقمشة، وبذوره تستخرج منها الزيوت، وأنه محصول مربح وذو عائد اقتصادي كبير، في حالة زراعته بطريقة صحيحة.

يقول المهندس "أشرف طه نصير" مدير عام الزراعة بالشرقية لـ"اليوم السابع"، إنه تم زراعة 2000 فدان من محصول الكتان، حيث تم الوصول إلى المستهدف زراعته لموسم 2024- 2025 من محصول الكتان 2000 فدان بزيادة قدرها 400 فدان عن العام الماضى، لكونه محصول ذو عائد اقتصادي مربح للفلاح.

وأردف مدير عام الزراعة، أن الكتان نبات شتوى يتراوح طوله من 50 الى 120 سم وسمكه من 5و1 الى 3 مم وذلك متوف حسب الصنف والظروف البيئية التى ينمو فيها، والكتان من محاصيل الألياف التي تزرع في مصر للحصول علي أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج الزيت الحار تستخدم أليافه في العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة، والبنكنوت، ومن بذور الكتان يستخرج زيت الطعام، "الزيت الحار" كما يستعمل الزيت المغلي منه، في صناعة البويات والورنيشات كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعص فصل الألياف " في صناعة الخشب الحبيبي

وتابع "مدير عام الزراعة بالشرقية"، أن الزراعة فى النصف الأول من شهر نوفمبر وتنجح زراعة الكتان فى الأراضى الجديدة الاراضي الزراعية الطينية الخفيفة أو الصفراء و ويتجنب. زراعته في الأراضي المالحة أو الموبوء بالحشائش.

وأشار إلى أن الكتان محصول ثنائي الغرض حيث ينتج الزيوت والألياف ويتم زراعة ،6أصناف من الكتان وهى جيزه 9 و11 و12.وسخا 3 و 5 و6 وهى أصناف مقاومة للأمراض مثل الرقاد واللفحة والصدأ والبياض الدقيقى ومبكرة فى النضج. ويتم حصاد الكتان فى الثلث الاخير من شهر أبريل.

وتابع أن محصول الكتان له أهمية اقتصادية، حيث تستخدم أليافه الناعمة في صناعات المنسوجات الكتانية،كما يستخدم الألياف المتوسطة لصناعة الأقمشة الخاصة للمفروشات المنز لية،كما تستخدم الألياف القصيرة في صناعة أقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحرائق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوباره،كما يتم استخراج زيت طعام من البذور وهو (الزيت الحار).