154 مشروعا فى العلوم والذكاء الاصطناعي والبرمجيات تشارك بمعرض آيسف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تولي الدولة اهتماماً خاصاً بملف التعليم، بالأخص تطوير ورفع كفاءة المدارس والارتقاء بأداء المعلمين للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج أجيال قادرة على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

ومن هذا المنطلق، أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، معرض آيسف للعلوم والهندسة ISEF 2024 بمدرسة المتفقوين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الزقازيق، بمشاركة 300 طالبا وطالبة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية لتقديم 154 مشروعا، تحت إشراف محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق عبدالرشيد مدير مركز التطوير التكنولوجي، والدكتورة غادة عبدالقادر مدير المعرض.

وقامت اللجنة المُشكلة من أساتذة كليتي الهندسة والعلوم بجامعة الزقازيق، تقييم مشروعات الطلاب المشاركين، تمهيداً لتصعيد المشروعات الفائزة لتمثيل المحافظة في معرض الجمهورية.

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن معرض " آيسف " للعام 2024 شارك فيه 300 طالب وطالبة بتقديم 154 مشروعاً في مجالات" العلوم المختلفة والذكاء الاصطناعي والبرمجيات".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين بمعرض "آيسف الشرقية " تشتمل على الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بسؤال البحث (المشكلة)، والتصميم والمنهجية والتنفيذ والإبداع وفهم العلوم الأساسية ، والفهم الجيد للنتائج، ومجرى استخلاصه منها.

وأعلن تقديم كامل الدعم للطلاب خلال تمثيلهم للمحافظة على مستوى الجمهورية ، لافتاً إلى أهمية إكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.