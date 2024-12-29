وكيل صحة شمال سيناء يتفقد المخزن الإقليمي للأدوية في العريش

العريش - محمد حسين

قام الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم بجولة تفقدية في المخزن الإقليمي للأدوية بمنطقة الريسة في مدينة العريش، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، بهدف متابعة سير العمل، التأكد من تواجد القوى البشرية، وتوفر الأدوية الأساسية، والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على الأداء بالمخزن.

وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد سمير بدر أن المخزن الإقليمي للأدوية يُعد “حجر الزاوية” في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في ضمان توافر الأدوية الأساسية والحيوية بشكل مستمر وآمن. كما أوضح أن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي احتياجات مستشفيات ووحدات شمال سيناء الصحية لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مما يعزز استقرار الخدمة الصحية.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة سالم إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الجولة هو التأكد من توفر كميات كافية من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب جاهزية عالية.

شملت الجولة تفقد غرف التبريد والتجميد في المخزن للتأكد من سلامة حفظ الأدوية بكافة أنواعها، وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة، لضمان الحفاظ على فاعليتها وجودتها.