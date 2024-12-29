وزير خارجية الأردن: نواصل حشد موقف دولي لوقف العدوان على غزة بشكل فوري

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده بقيادة الملك عبدالله الثاني تواصل جهودهها لحشد موقف دولي لوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يسببها العدوان، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.



جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني اليوم /الأحد/ برئاسة النائبة دينا البشير مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة وإطلاع اللجنة على جهود الدبلوماسية الأردنية وتعاملها مع القضايا العربية والإقليمية، وفي مقدمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطورات الأوضاع في سوريا.



وشدد الصفدي على دعم الأردن ووقوفه إلى جانب سوريا، والحرص على وحدتها وتماسكها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وإعادة بناء مؤسساتها، وحمايتها من الفوضى، وتهيئة ظروف العودة الطوعية للاجئين.



وبدورها، أكدت البشير وأعضاء اللجنة على مواقف وجهود الملك عبدالله الثاني في مختلف وجميع القضايا وجهود الخارجية في تنفيذ الدبلوماسية الأردنية التي تعكس الدور الريادي للأردن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني .



وقالت البشير- في بيان للجنة اليوم- إن القيادة الهاشمية لم تتوانَ يوما عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن حقوق أشقائنا في غزة والضفة الغربية، التي تعاني من السياسات الاستيطانية والتهويدية المستمرة.



وأوضحت البشير أن اللجنة اطلعت على التطورات في الملفات الإقليمية، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسوريا.

وأكد أعضاء اللجنة على دور الأردن المحوري في المنطقة وعلى الساحة السياسية والإقليمية

كما أكدت اللجنة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ودور الأردن في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

ودعت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات التي يواجهها الأردن جراء موافقة الراسخة والثابتة تجاه العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة على دور الأردن المحوري في هذه المجالات لتعزيز التنمية واستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف .