اليوم السابع
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الأحد، 29 ديسمبر 2024 04:05 م
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وزير الأوقاف ينعي محمد أبو عاصي المجاهد السيناوى

الأحد، 29 ديسمبر 2024 03:55 م
وزير الأوقاف ينعي محمد أبو عاصي المجاهد السيناوى المجاهدَ السيناوي الجليل محمد أبو عاصي
كتب لؤى على

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نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المجاهدَ السيناوي الجليل محمد أبو عاصي الذي انتقل إلى رحاب ربه بعد مسيرة حافلة من النضال الوطني والتضحيات العظيمة في سبيل الله والوطن.

والفقيد من أبناء مصر الأبرار، الذين عرفوا قدسية الأرض قولاً وعملاً، وبذلوا للوطن عُمرًا ونفسًا، إذ قاوم العدو إبان حرب الاستنزاف ببسالة، حتى أصبح قدوةً وعلامة، وأضحى للأجيال خيرَ علامة.

والوزارة إذ تنعى إلى الوطن والأمة ولكل مدافع عن الوطن فقيدًا عزيزًا، وصاحبَ سيرة جديرة بالخلود، فالدعاء موصول له بالرحمة أن يسكنه الله فسيح جناته وأن يجعلنا على قدر تركته العظيمة من البر بالوطن وأهله.

 







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وزارة الاوقاف

سيناء

محمد ابوعاصي

اسامة الازهري






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