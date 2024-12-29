وزارة الصحة تنظم زيارة لمستشفى حلوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان

كتب وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة وفد مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، لمستشفى حلوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي ضوء البروتوكول الموقع بين أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومؤسسة «فاهم» والذي يهدف إلى توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الزيارة بدأت بجولة داخل المستشفى، حيث إطلع الوفد على الأقسام والعيادات المختلفة، وأبدوا إعجابهم بجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عرض تقديمي تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها المستشفى بكافة أقسامها، مع إطلاعهم على البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 149 سرير وتشمل أقسام (طوارئ رجال - مراهقين إدمان- تأهيل مراهقين إدمان- قسم للسيدات- عيادة خارجية للكبار- عيادة للأطفال - عيادة المراهقين إدمان- عيادة صحة المرأة -عيادة واحة للأطفال -عيادة واحة للراشدين- عيادة كارت الإعاقة).

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، بالشراكة مع الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، ومنظمات المجتمع المدني، والتي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتساهم في إزالة وصمة المرض النفسي، كما أثنت على العرض المسرحي الذي قدمه محاربي المرض النفسي، وعكس مدى التطور الذي حققوه بفضل برامج التأهيل النفسي المتاحة في المستشفى.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن سعادتها بالتعاون الفعال والمثمر مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في دعم الصحة النفسية في مصر.



وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إن الزيارة حظيت بتفاعل كبير مع المترددين على المستشفى، حيث قامت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئیس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، بتوزيع الهدايا، وتبادل أطراف الحديث مع المرضى، مما ساهم في بث روح البهجة، وأعطاهم جرعة من الأمل والتفاؤل.

وأشارت «عبدالمقصود» إلى أن فعاليات الزيارة اختتمت باستعراض المشغولات اليدوية ينتجها المرضى، ضمن الأنشطة التأهيلية التي تنظمها المستشفى.