وزارة‫ الزراعة توزع أبقارا مجانًا على 104 سيدات في أسوان

كتبت أسماء نصار

يقوم مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة بتوزيع 52 عجلة تحت عشار لـ104 سيدات من قرى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان، حيث يتم إشراك كل سيدتين فى بقرة واحدة.



ومن ناحيته، قال هانى درويش المدير التنفيذي للمشروع إن القرى المستفيدة من المنح هي قرية الإيمان والشهامة والسماحة وعمر بن العاص والأشراف، مضيفا أن المشروع ممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد".

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الإستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي، وأضاف درويش أنه يتم صرف اعلاف لمدة شهرين لكل رأس.