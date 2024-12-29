اليوم السابع
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وزارة‫ الزراعة توزع أبقارا مجانًا على 104 سيدات في أسوان

الأحد، 29 ديسمبر 2024 04:18 م
وزارة‫ الزراعة توزع أبقارا مجانًا على 104 سيدات في أسوان وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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يقوم مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة بتوزيع 52 عجلة تحت عشار لـ104 سيدات من قرى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان، حيث يتم إشراك كل سيدتين فى بقرة واحدة. 


ومن ناحيته، قال هانى درويش المدير التنفيذي للمشروع إن القرى المستفيدة من المنح هي قرية الإيمان والشهامة والسماحة وعمر بن العاص والأشراف، مضيفا أن المشروع ممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد".

وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الإستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي، وأضاف درويش أنه يتم صرف اعلاف لمدة شهرين لكل رأس.







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ابقار

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