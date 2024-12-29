نيجيريا تعزز مكانتها كأكبر منتج للنفط فى إفريقيا

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عززت نيجيريا مكانتها كأكبر منتج للنفط في إفريقيا بفضل جودة نفطها الخام وميزاتها الاستراتيجية التي تجذب المشترين الدوليين، ولاتزال أنواعا مثل "بوني لايت" و"كوا إيبوي" محط اهتمام عالمي بفضل خصائصها الفريدة.



وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر أفريكا" أن نيجيريا حققت إنجازًا بارزًا في يوليو 2024 بإطلاق مزيج "يوتابت" الخام، مشيرة إلى أنه تم تسليم أول شحنة تضم 950 ألف برميل إلى إسبانيا، ما يعكس استمرار الطلب العالمي على النفط النيجيري عالي الجودة.



وبرزت نيجيريا كواحدة من أكبر مصدري النفط الخام في إفريقيا خلال عام 2024، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 5ر1 مليون برميل في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، وفقًا لتقرير نشرته منصة "بيزنيس داي" استنادًا إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.



ورغم تحديات تقلب أسعار النفط العالمية وسياسات الطاقة المتغيرة والسرقات الواسعة، تمكنت نيجيريا من زيادة إنتاج النفط والغاز.



وأعلنت الشركة الوطنية للبترول النيجيرية بقيادة المدير العام ميلي كياري أن الإنتاج ارتفع إلى 8ر1 مليون برميل يوميًا و4ر7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بفضل جهود الحكومة وشركائها الأمنيين والدوليين.

وتستفيد نيجيريا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي على ساحل غرب إفريقيا، ما يجعل نقل النفط إلى الأسواق العالمية أكثر كفاءة، وهذا القرب من طرق الشحن الدولية يقلل التكاليف، خصوصًا لدول أوروبا والأمريكتين وأجزاء من آسيا التي تعتمد على الإمدادات المستمرة لتلبية احتياجاتها الصناعية والمحلية.