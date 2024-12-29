نشر 180 من أفراد الجيش وسيارات إطفاء وإسعاف بمطار "موان" الدولى الكورى

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أعلنت وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، نشر 180 من أفراد الجيش وعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف في مطار "موان" الدولي؛ للتعامل مع الأوضاع في أعقاب حادث تحطم طائرة تسبب في مقتل 120 شخصا.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إنها شكلت فريق استجابة للطوارئ للتعامل مع آثار الحادث المميت، مشيرة إلى أنها تتخذ الخطوات اللازمة لتقديم الدعم المطلوب بسرعة.

وأضافت الوزارة أن المروحيات العسكرية وغيرها من الموارد متوفرة لنشرها على الفور عند الحاجة لذلك.

من جانبها، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها تقدم جميع الموارد المتاحة بالتعاون الوثيق مع الوزارات ذات الصلة للتعامل مع الحادث؛ الذي وقع حوالي الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) في مطار "موان" الدولي.