ندوة توعوية بشعار "أنت أقوى من المخدرات" فى مدينة العريش

العريش - محمد حسين

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش ندوة توعوية تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات” بحي أبي صقل في العريش، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأكدت أماني أحمد حسن، مدير وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، أن الندوة تناولت الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها والتعريف بالخط الساخن 16023 وخدماته.

وأضافت أحمد أن الندوة تم تنظيمها بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وناقشت أنواع المواد المخدرة وأخطارها على الفرد والمجتمع، وكيفية الحصول على العلاج مجانًا وبسرية تامة عبر المراكز العلاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار خالد عبد الحليم، المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إلى أن الندوة عقدت في ديوان آل جُغنة بحي أبي صقل، وتم خلالها استعراض الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات وطرق الوقاية والعلاج.

وتابع عبد الحليم أن الندوة حظيت بدعم فني من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بالصندوق.

حضر الندوة أيضًا السيد العدل، مشرف المحافظة لأنشطة الصندوق، وسعيد خليل، رئيس حي أبي صقل، وإسلام عبد الستار، رئيس وحدة التطوع بالمحافظة، ومنسقي السكان برئاسة حي أبي صقل، افتخار شحته ومنال محمد، تحت إشراف محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش. وقد شهدت الندوة حضورًا كبيرًا من الشباب من الجنسين.