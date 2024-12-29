نتنياهو يخضع اليوم لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا

كتبت: هناء أبو العز

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لعملية جراحية لإزالة البروستاتا، ما أدى إلى تأخير معركته القضائية المستمرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو أطول رئيس وزراء في البلاد خدمة، خضع لفحص في مستشفى هداسا عندما اكتشفوا إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا.

وقال مكتبه في البيان: منذ ذلك الحين، عولج رئيس الوزراء لعدة أيام بالمضادات الحيوية التي تعاملت بنجاح مع العدوى، ونتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم للعلاج لإزالة البروستاتا.

ومن المرجح أن يبقى نتنياهو في المستشفى لعدة أيام بعد الجراحة تحت تأثير التخدير الكامل، وهو ما قد يجبر على تأجيل جلسة المحكمة الجارية التي يواجهها بتهمة الفساد.

وكان من المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته هذا الأسبوع، لكن أميت حداد، محامي نتنياهو، استأنف أمام محكمة منطقة القدس لإلغاء الجلسة.

وقال السيد حداد: في هذه المرحلة، يطلب من المحكمة إلغاء الجلسات المقررة هذا الأسبوع، وضاف أنه سيقوم بتحديث المحكمة في المستقبل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وفي بيان الدفاع الافتتاحي، الذي اطلعت عليه صحيفة التلغراف، وصف حداد التهم الموجهة إلى نتنياهو بأنها هجوم شخصي، قائلاً إنها "مطاردة لشخص، وليست جريمة".

وعانى رئيس الوزراء الإسرائيلي من سلسلة من المشاكل الصحية، ففي مارس خضع لعملية جراحية لعلاج فتق، وفي العام الماضي، نُقل إلى المستشفى فجأة وتم تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب له بعد أن كشفت نوبة إغماء تعرض لها عن وجود اضطرابات في القلب.

