ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح ويتداول 27 سفينة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALARISH ) و التي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20862 طن تشمل : 4933 طن يوريا و 997 طن حديد و 4200 طن كلينكر و 50 طن جبس خام و 10682 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25667 طن تشمل : 7929 طن قمح و 5661 طن حديد و 10910 طن ذرة و 915 طن خشب زان و 252 طن مواسير .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3254 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46282 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128620 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4702 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4033 حركة .