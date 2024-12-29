ميخائيل كافيلاشفيلى يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا

وكالات

أدى السياسي ميخائيل كافيلاشفيلي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا، وذلك حسبما أفاد موقع الحرة فى شرط عاجل.

وكانت قد امتلأت شوارع وسط تبليسى بمظاهرات ضد الحكومة بعد أن نجح حزب "الحلم الجورجى" الموالى لروسيا فى تعزيز موقعه من خلال إعلان فوزه بانتخاب لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلى رئيسًا جديدًا للبلاد.



وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أن كافيلاشفيلى، الذى لعب سابقًا لمانشستر سيتى وعدد من الأندية الأوروبية، كان المرشح الوحيد.. ويُتوقع أن يحل محل سالومى زورابيشفيلى، المؤيدة للاتحاد الأوروبى، التى كانت قد انتقدت بشدة حزب "الحلم الجورجي"، الحزب الحاكم الموالى لروسيا.