من أول يناير.. ميلانو تفرض حظرا على التدخين في الهواء الطلق

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت ميلانو فرض حظر التدخين في الأماكن العامة، اعتبارًا من الأول في يناير، حيث تعد أول مدينة إيطالية كبرى تفرض حظرًا شبه كامل على التدخين في الهواء الطلق حيث يُسمح بالتدخين في الأماكن العامة فقط في أماكن محددة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار، وبخلاف ذلك، ستكون هناك غرامات تصل إلى 240 يورو، وتم حظر التدخين في الملاعب والمقابر ومحطات الحافلات وكذلك في الحدائق والمرافق الرياضية .

وينطبق الحظر الجديد فقط على منتجات التبغ الكلاسيكية مثل السجائر أو السيجار ومن ناحية أخرى، لا تزال السجائر الإلكترونية مسموحة في الغالب في الهواء الطلق في ميلانو، وهذا ينفذ مرسومًا أصدره مجلس المدينة منذ عدة سنوات لتحسين جودة الهواء، وتجري الآن مناقشة حظر التدخين في الهواء الطلق في دول أوروبية أخرى.

وتعد مدينة ميلانو المالية والاقتصادية، التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليون نسمة، إحدى المدن الإيطالية التي تعاني من سوء نوعية الهواء، ووفقا للمعلومات الرسمية من منطقة لومباردي، فإن تدخين السجائر مسؤول عن سبعة % من انبعاثات الغبار الناعم هناك، بل يتعلق الأمر أيضًا بالحد من المخاطر الصحية، وفي إيطاليا، يموت حوالي 9000 شخص كل عام نتيجة لاستهلاك التبغ.

