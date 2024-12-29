مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الخامس من مجلة "هيباتيا"

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي وبالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا العدد الخامس من مجلة "هيباتيا".

افتتح العدد علاء عبد الهادي؛ مستشار تحرير مجلة هيباتيا، وأشار في كلمته إلى تاريخ الكشف عن الجينوم البشري الذي يعود لتسعينات القرن الماضي؛ بالإضافة إلى مشاريع الجينوم العربية التي أعلن عنها عدد من الدول العربية خلال السنوات الاخيرة.



"هيباتيا" هي مجله فصليه أتمت العام منذ بدء صورها، معتمده على سبعه أبواب أساسيه ابتداء من باب "من المحيط إلى الخليج" وصولًا إلى باب "ملهمات عبر التاريخ". وفي أبوابها المختلفة تتجسد قصص نجاح المرأة العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا وأفكارهن في حل المشكلات الخاصة بمجالهن.



تضمن العدد الجديد من المجلة مجموعه من مقالات الرأي، وفيه يستطلع القارئ حديث الدكتورة عذراء المعولى عن مسقط عاصمة المرأة العربية 2024، وأيضًا مقال دكتورة ابتهال الدمرداش؛ أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تشكيل مستقبل صناعات الأدوية.

تم تخصيص ملف العدد لإنجازات المرأة في مجال الجينوم البشري. وفيه يتم استعراض دور العالمة سامية التمتامي مؤسسة علم الوراثة العربي، والدكتورة مها ذكي مكتشفة "متلازمة ذكي"، بالإضافة إلى تناول تفاصيل تفوقهما في رحلتيهما العلمية والحياتية.

ولم تغفل هيباتيا ذكر "عالمات الغد" وهو باب رئيسي بالمجلة يتناول إنجازات فتيات تحت سن العشرين حققن خطوات عملاقه في حياتهن الدراسية والعلمية والوصول إلى مكانه كبيره في مجالهن على الرغم من صغر أعمارهن. وجاء فيه: لانا طالبة سعودية تبتكر علاجًا لمرض السكري من النوع الثاني.

مجلة هيباتيا متاحة للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني لمكتبة الإسكندرية، والموقع الرسمي لبرنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي.



مجلة هيباتيا



