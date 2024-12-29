مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر أعاصير ضربت ولايتي تكساس وميسيسيبي الأمريكيتين

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ضربت عدة أعاصير ولايتي تكساس وميسيسيبي الأمريكيتين ؛ مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين فضلا عن إتلاف المنازل وانقلاب المركبات.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة برازوريا من ولاية تكساس أنه توفي شخص واحد في منطقة ليفربول الواقعة جنوب هيوستن، وأصيب 4 أشخاص بإصابات لم تعتبر حرجة .. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية.

كما أشار المكتب إلى تضرر نحو 10 منازل في الولاية، ويعمل المسؤولون على تحديد مدى الضرر.

وفي ولاية ميسيسيبي ، توفي شخص في مقاطعة آدامز وأصيب شخصان في مقاطعة فرانكلين ..وفقا لوكالة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي.

وأشار متتبع العواصف الشديدة التابع لوكالة الخدمة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية إلى أن العاصفة بدأت تتحرك صباح اليوم شرقا عبر ولاية ألاباما إلى جورجيا، وأصدرت الوكالة تحذيرات من عاصفة رعدية شديدة مع احتمال حدوث أعاصير في غرب جورجيا والطرف الشمالي الغربي من فلوريدا مباشرة فوق خليج المكسيك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية : إن إعصارين ضربا منطقة بود ومدينة براندون، مما أدى إلى تدمير وتضرر أسطح العديد من المباني..محذرة من أنه من المرجح أن تزداد هذه العواصف سوءا في مساء اليوم وخلال الليل كلما اتجهت شرقا.