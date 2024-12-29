مركز المناخ: موجات شديدة البرودة وصقيع فى شتاء 2025

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن التوقعات تشير إلى أن شتاء 2025 سيتضمن موجات شديدة البرودة وصقيع.

أوضح فهيم أن الصقيع من الظواهر المناخية المعقدة فهى "حدث أو ظاهرة " مناخية وليس عنصر يتم قياسه أو تقديره، موضحًا أن الصقيع هو محصلة تفاعل وتشابك وتراكم درجة الحرارة الدنيا مع نقطة الندى مع الرطوبة النسبية مع سرعة الرياح مع صافى الإشعاع الشمسى وليس مجرد درجة حرارة الليل.

أضاف فهيم أنه من الممكن أن يحدث صقيع على 4 درجات ولا يحدث على 3 أو حتى 2 درجة، مشيرًا إلى أن جهاز الانذار الذى يتم وضعه فى المزارع هو مؤشر لانخفاض الحرارة وليس للصقيع.

أوضح فهيم أن الصقيع بيتكون باستمرار درجة حرارة الهواء بالانخفاض ليلاً إلى أن تصل ما دون درجة الندى التى تكون فوق الصفر المئوى "فى الغالب تزيد الاحتمالية عندما تنخفض الحرارة الدنيا عن 5 م°" وبخار الماء الزائد عن الإشباع يترسب على السطوح الباردة على شكل بلورات ثلجية تسمى الصقيع.

أضاف فهيم أنه لحدوث الصقيع لابد من استمرار الحرارة الدنيا إلى اقل من نقطة الندى التى تكون اكبر من الصفر المئوى مع سكون شبة تام للرياح وانخفاض سريع الحرارة قبل تكثف الرطوبة النسبية عندما يكون صافى الإشعاع صفر قبلها بفترة كافية.