مدينة البياضية تزيل 3 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 385 متر بالموجة 24.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد قاد عبد الخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية، حملة إزالة تعديات على أرض زراعية، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي متجاورة بمنطقة نجع الخطبة الشرقية، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية في المهد.

وقال رئيس مدينة البياضية، في بيان صحفى، أن الحالة الأولى على مساحة 175 متر وكانت عبارة عن اعمدة خرسانية وتمت ازالة الشدة الخشبية وإزالة الأعمدة، والحالة الثانية كانت عبارة عن أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 80 متر، أما الثالثة تم إزالة سور مبني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمساحة 130 متر، حيث تمت الحملة بمشاركة صالح غانم نائب رئيس المركز، ومدير الإدارة الزراعية بالمركز، كما تمت الإزالة بمعدات مركز ومدينة البياضية، وتم مصادرة مواد البناء وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية، مؤكداً على أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.



إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 385 متر بالبياضية



مدينة البياضية تزيل 3 حالات تعدى على أرض زراعية



حملات ازالة تعديات على أراضى زراعية بمدينة البياضية