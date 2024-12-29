مدينة الأقصر تتصدى لأعمال محاول بناء فى المهد بمنطقة حي شرق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات والبناء المخالف ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنظيم حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شرق، في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، وقال إنه تم تنظيم حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لحالة تعدي بالبناء المخالف بمنطقة حي شرق عبارة عن حفر "سملات" بدون ترخيص بمساحة حوالي 60 م2 تقريباً بنجع الخطباء، وتمت الإزالة عن طريق حى شرق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على ضرورة المتابعة اليومية للتعامل مع كافة محاولات البناء المخالف وإزالتها في المهد تنفيذا لأحكام القانون.

ومن جانبه أعلن منذ أيام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية، مؤكداً على أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.



مدينة الأقصر تتصدى لأعمال تعديات بالبناء فى المهد



مدينة الأقصر تتصدى لأعمال تعديات بالبناء فى المهد بمنطقة حي شرق