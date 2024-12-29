محافظ سوهاج يتفقد فعاليات ملتقى التوظيف بنادى المحليات

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف بنادي المحليات بمدينة ناصر، والذي يستمر على مدار يومي الأحد، والإثنين 29 و 30 ديسمبر الجارى، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى الشريف، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ.

يستهدف الملتقى توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مميزة للشباب في شركات موثوقة بالقطاع الخاص، بأجور مجزية، كما يتضمن فرص تدريبية لتطوير مهارات الشباب العملية، وأكد المحافظ أن هذا الملتقى يأتي ضمن رؤية الدولة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيرا إلى مراعاة نسب المرأة وذوى الإعاقة فى فرص التوظيف.

يعقد الملتقى بالتعاون مع أحد مراكز التوظيف الأهلية، وعدد 23 من شركات القطاع الخاص، حيث سيتم استقبال الشباب للتعرف على الفرص المتاحة وإجراء المقابلات مع الشركات المشاركة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير فرص عمل والاستفادة من جهود المجتمع المدني لتعزيز الشراكة في مجال توفير فرص عمل لأبناء محافظة سوهاج.