محافظ جنوب سيناء يلتقى مشايخ وعواقل رأس سدر.. اعرف التفاصيل

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء مشايخ وعواقل مدينة رأس سدر، وذلك فى إطار التواصل المباشر، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة والخطة الاستراتيجية للدولة فى محاورها ذات الأولوية الأولى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء.

وكان فى استقبال المحافظ الشيخ أحمد سيف شيخ قبيلة الاحيوات ومشايخ وعواقل البدو، وجاء اللقاء لتبادل الرؤى والأفكار لوضع رؤية وحلول لبعض التحديات ذات الأولوية التى يولى اهتمامه بها محافظ جنوب سيناء وهى الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الغذاء.

وأكد المحافظ، استمرار التعاون الدائم الوثيق بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة والمشايخ والعواقل لتبادل الرؤى والأفكار واستكمال ما تم البدء فيه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالى الصحة والتعليم والغذاء كأولوية أولي، وفى شتى القطاعات الخدمية الأخرى لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة وحفظ حقوق الأجيال على أرض المحافظة تأكيدا على رؤية الدولة المصرية 2030 وتطوير وبناء الإنسان المصرى.

وأعرب المحافظ، عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية مؤكدًا بذل قصارى الجهد من أجل استكمال منظومة التنمية الشاملة بالمحافظة.



وخلال اللقاء عرض الأهالى بعض المقترحات وبعض التحديات ومن جانبه استعرض المحافظ الجهود التى بذلتها الدولة فى الآونة الأخيرة والتسهيل على المواطنين وخاصة فى منظومة التأمين الصحى الشامل والتعليم وفتح منافذ تموينية بالقرية وفتح وتكثيف خطوط المواصلات من المدينة للقرية.

وطالب المحافظ بضرورة تضافر الجهود فى الوصول إلى الهدف الاسمى من تقديم كافة الخدمات واستمرار تقديمها بما يتناسب مع احتياجات وطموحات المواطن السيناوي، والعمل معا بروح الفريق الواحد بالتعاون مع مشايخ وعواقل المحافظة، وأشار المحافظ انه سيتم استعراض المخطط الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة طور سيناء وتحديد الفرص الاستثمارية فى اطار التطوير الشامل لمدينة طور سيناء العاصمة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ اللواء خيرى حسين سكرتير عام المحافظة ومحمد حامد رئيس مدينة رأس سدر وعدد من القيادات التنفيذية.