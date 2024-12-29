محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى رأس سدر المركزى للتأمين الصحى الشامل.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة رأس سدر، تفقد مستشفى رأس سدر المركزي يرافقه اللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ومحمد حامد رئيس مدينة رأس سدر والدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء والنائب سيد عوض عضو البرلمان

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المستشفى المركزي، أصبحت مشفى دولي بعد تطويرها خاصة أنه جرى تزويدها بكافة الأجهزة الطبية، والكوادر البشرية من أطباء في مختلف التخصصات، وأطقم تمريض على درجة عالية من الكفاءة، مؤكدا علي ضرورة تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، ورفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال الموسم الشتاء خاصة أن المدينة تشهد إقبال شديد للسياحة الداخلية.

كما تفقد المحافظ أقسام غسيل الكلى بة 12 مكانية تخدم 30 حالة مريضى وجرى حوار واستماع ليهم من تقديم الخدمة الطبية من تقديم العلاج.

ووجه المحافظ الإعلان عن مواعيد القوافل الطبية والأطباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة راس سدر مشيرا تواجد الحملات التوعية للرعاية الصحية وتوفير الأطباء المتخصصين بالمراكز الطبية، مشدداً علي التعقيم والنظافة ونظافة المطبخ والتخصصات الطبية النتقص بجميع مستشفيات والأدوية المرضى القلب والجهاز الهضمي.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة للتأمين الصحي الشامل، إنه تم تطوير المستشفى لرفع كفائتها الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 73 سريرا بواقع 46 سريرا بالقسم الداخلي و 16 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، و8 حضانات بقسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، و 12 ماكينات الغسيل الكلوي تخدم 30 مريض كلى.



اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى التأمين الصحي الشامل برأس سدر



محافظ جنوب سيناء أثناء حوار مع المرضى



محافظ جنوب سيناء أثناء حوار مع المرضى 2