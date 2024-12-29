محافظ جنوب سيناء يتفقد المعسكر الشبابى برأس سدر.. ويؤكد: صرح رياضى عالمى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المعسكر الشبابي بمدينة رأس سدر يعد صرحًا رياضيًا عالميًا جديدًا على أرض المحافظة تابع لوزارة الشباب والرياضة، وجرى إنشاؤه لاستقبال الفعاليات الشبابية العالمية والمحلية، كونه يقع على البحر مباشرة، ويتضمن كافة الإمكانيات الخاصة بالفعاليات الرياضية، وإقامة ومعيشة الشباب، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء شهدت خلال عام 2024 طفرة في المشروعات التنموية الكبرى، ومنها مشروع إنشاء المعسكر الشبابي بمدينة رأس سدر، والذي جرى إنشاؤه على أحدث طراز عالمي لاستقبال الشباب من حول العالم.

وأوضح المحافظ، أن جرى الانتهاء من كافة الإنشاءات الخاصة بالمبنى، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لفرشه، وتزويده بالأجهزة والأدوات الخاصة به، وذلك تمهيدًا لافتتاحه من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا لتوفير كافة احتياجات الشباب، وتوجيهم نحو ممارسة الرياضة، وشغل أوقات فراغهم، ويجلى ذلك في إنشاء هذا المعسكر ليكون ملتقى للشباب، ومتنفس ترفيهي لأهالي المدينة وروادها، خاصة أن رأس سدر تعد مدينة سياحية من الدرجة الأولى.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، المعسكر الشبابي بحضور محمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد فنحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووجه المحافظ، بسرعة تطوير المنطقة المحيطة به، والتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيزه تمهيدا لافتتاحه.

وقال محمد فنحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى إقامة المعسكر على مساحة 5,5 فدان في موقع استراتيجي يطل على البحر مباشرة، ويضم منطقة تخييم، ومبنى اجتماعي، وأجنحة إقامة، ومطبخ ومطعم، وورش العمل الفني، وصالة أنشطة، وملاعب مختلفة " ملعبين نجيلة صناعي، ملعب متعدد لكرة السلة والكرة الطائرة"، ومبني استقبال، وقاعات للمؤتمرات والندوات.

وأكد أن هذا المعسكر يعد الثالث تقيمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يوجد معسكر بمدينة دهب، وآخر بمدينة طور سيناء، ومن المقرر افتتاح معسكر رأس سدر في القريب العاجل عقب الانتهاء من الفرش والتجهيز