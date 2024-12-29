اليوم السابع
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بإنتاجية تبلغ 15 طن..

محافظ الوادي الجديد: بدء صيد الحوض الثاني من إنتاج المزرعة السمكية بالفرافرة

الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:18 م
محافظ الوادي الجديد: بدء صيد الحوض الثاني من إنتاج المزرعة السمكية بالفرافرة المزارع السمكية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه يجري حاليًا صيد الحوض الثاني من إنتاج المزرعة السمكية التابعة لمؤسسة بنك الطعام المصري بمركز الفرافرة، بكمية إنتاجية متوقعة 15 طن، في ضوء خطة المحافظة لتوفير الأسماك الطازجة بالسوق المحلي، وضمن جهود التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أنه سيتم طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين تتراوح بين 65 - 72 جنيه للكيلو، وذلك من خلال 14 منفذ بمشاركة منافذ الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية بالفرافرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لافتًا أنه من المستهدف صيد الحوض الثالث خلال يناير المقبل.

 

متابعة انتاج المزارع السمكية
متابعة انتاج المزارع السمكية

 

أعمال المزارع السمكية
أعمال المزارع السمكية

 

إنتاج المزارع السمكية
إنتاج المزارع السمكية

 

المزارع السمكية
المزارع السمكية

 

حصاد إنتاج المزارع السمكية
حصاد إنتاج المزارع السمكية

 







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