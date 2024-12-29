محافظ القليوبية يوجه بإخلاء منزل بقرية العلوة فى قليوب بسبب هبوط أرضى

القليوبية إبراهيم سالم

توجه، مساء اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى موقع انهيار في التربة بقرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب، وفور معاينته للموقع، وجه المحافظ بإخلاء فوري مؤقت لمنزل، حرصًا على سلامة الأسر القاطنة بها، كما وجه بتوفير شقق سكنية بديلة بقرية سنديون لهذه الأسر لحين الانتهاء من معالجة انهيار التربة وردمها والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة، حيث سيتم عمل محضر بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في خطوة عاجلة لحماية أرواح المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الانهيار الحادث حفاظا علي سلامة المواطنين لحين استكمال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة موقع الهبوط والمنازل المجاورة بالمنطقة.

ورافق المحافظ في هذه الزيارة، اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء وائل طاهر رئيس مجلس ومدينة قليوب، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والعميد عمرو سالم مأمور قليوب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن غرفه أزمات المحافظة تلقت في تمام الساعة السادسة مساء اليوم إخطار بوجود هبوط في التربة بقرية العلوة.



خلال تفقد المنازل



خلال جولة المحافظ



فحص موقع الهبوط الأرضي



فحص المنازل القريبة من الانهيار

محافظ القليوبية بقرية العلوة في قليوب