محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن الجدد بوضع تصور للتطوير بمدة لا تتجاوز 6 أشهر

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح، وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019م في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، مشيرا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.

وأوضح عطية، أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، محذرا من التلاعب في مستندات وإجراءات التصالح، مؤكدا ضرورة مواجهة أي تلاعب في هذا الملف مع العمل بشكل متوازٍ على رفع نسب الإنجاز في ملفي التصالح وتقنين الأراضي.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهاً كافة المسئولين بالإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

وكلف محافظ القليوبية، رؤساء المدن الجدد في المراكز والمدن والأحياء، بإعداد مخطط تنموي لمواجهة كل المشكلات، ودفع المشروعات وتعظيم الموارد في كل مركز ومدينة وحي خلال 6 أشهر من خلال برنامج زمني للمتابعة بصفة يومية وأسبوعية لإنهاء المشكلات ودفع الأعمال ومواجهة السلبيات والإشغالات وتعظيم الإيجابيات في كل المجالات.

وتطرق المحافظ، لمناقشة المشروعات الجارية تنفيذها في قطاع الطرق والرصف والبنية التحتية من بينها إنشاء مدخل جديد من ناحية منطقة الفيلات لمدينة بنها، ونقل السوق الأسبوعي لمدينة طوخ، واستكمال أعمال مجمع مواقف السيارات والسوق الحضاري ووحدة المرور ومركز الإطفاء الحديث بحوض الزعفرين بميت الدريج بمدينة كفر شكر، واستكمال رصف شارع بهتيم إسكو كمحور مروري جديد، ورصف شارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة، موجها بالمتابعة الجيدة لتنفيذ تلك المشروعات وتذليل أية عقبات تعترض سيرها وفق الجداول الزمني، مؤكدا أنه سيعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لاسيما مشروعات الطرق.

وشدد عطية، على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والحفاظ عليها وتحصيل المستحقات أولا بأول ،وأكد أنه لن يقبل التقاعس أو التقصير في تحصيل موارد الدولة من تقنين الأوضاع.