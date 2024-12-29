محافظ الشرقية يكرم الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الشرقية - إيمان مهنى

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور محمود علي عطية حبيب الطالب بكلية الطب بجامعة الأزهر وابن قرية النمروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس بمنحه شعار المحافظة وشهادة تقدير، وذلك لفوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم فرع حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب نزوله لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم في خدمة دينه ووطنه.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة، والعميد كريم سويلم مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع قام محافظ الشرقية بتكريم فرق العمل بمديريتي التموين والزراعة والديوان العام والمشاركين في نجاح موسم توريد القمح لعام 2024 وتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية بمنحهم شهادات تقدير وهم : المهندس عبد الكريم عوض الله - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس عماد محمد جنجن - وكيل وزاره الزراعة، السيد أحمد الغندور مدير عام شئون الإنتاج والشئون الإقتصادية بالمحافظة، هشام عبد المقصود علي مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام .

قدم المكرمون الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعاً لهم للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم ( 6 ) من العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري وهم : محمد عمر علي بالادارة العامة للشئون الهندسية، شعبان نور الدين قناوي بالادارة العامة للشئون الهندسية، مصطفى عبد المنعم محمود بالإدارة المركزية للموارد البشرية، علي عبد القادر عبد العزيز بالإدارة المركزية للموارد البشرية، أحلام علي محمد قاسم بالإدارة المركزية للموارد البشرية، عادل أحمد محمد اسماعيل بادارة الشئون القانونية.

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

أعرب المكرمون عن إمتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

