محافظ الدقهلية يتفقد مدينة ميت غمر ويوجه بزيادة المقاعد بالمركز التكنولوجى

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مدينة ميت غمر والتقى عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إليهم، وأكد على رئيس المدينة بزيادة عدد المقاعد بالمركز ومراعاة ظروف كبار السن في تقديم وتلقي الخدمة، والاسراع في تلبية الطلبات المقدمة وأن يخصص شباك لهم.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة ميت غمر وكلف اللواء أنور مدحت رئيس المدينة، بمتابعة شخصية لرفع مستوى النظافة وإعادة توزيع العمال والمعدات لضمان مستوى لائق من النظافة في كل المناطق والشوارع بالمدينة، مشددا على أهمية المتابعة اليومية لحالة النظافة والإشغالات على مدار الساعة.

كما تفقد محافظ الدقهلية دقادوس ووجه برفع مستوى النظافة، وشدد على متابعة وتنسيق الجزر الوسطى بالمدينة، وزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع لمنع إلقاءها في الشوارع حفاظا على المظهر الحضاري والبيئة، مؤكدا أنه يسعى بكل جهد لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.