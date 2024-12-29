محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ومتابعة النشاط اليومى للوحدات المحلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الوحدات المحلية بالمحافظة بتكثيف أعمال النظافة العامة، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة، لتحسين البيئة والحفاظ على الوجه الحضاري لمحافظة الإسماعيلية.

كما تابع "أكرم" النشاط اليومي للوحدات المحلية بالمحافظة، فيما يخص قطاعات النظافة العامة، الإنارة العامة، التطوير والتجميل، والاستجابة لشكاوى المواطنين، والتصدي لمخالفات البناء.

قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعلية، بالمتابعة الميدانية بكافة أرجاء الحي، وجمع ورفع القمامة والمخلفات والرتش بإجمالي حمولات بلغت 163 طن، من مناطق المحطة الجديدة، طريق البلاجات، البهتيني، كورنيش كارفور، طريق أم كلثوم، ميدان الملك فهد، ميدان الإسكان والتعمير، وكباري تحيا مصر.

فيما قام قسم المتنزهات بحي أول بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، بقص وتهذيب الأشجار بديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد علي، والتجهيز لزراعة الحديقة الخاصة بالمبنى بالكامل، علاوة على مواصلة أعمال الجمع السكني بعدة مناطق بالحي خلال الفترة المسائية.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بمتابعة القطاعات الخدمية بنطاق الحى، ورفع القمامة والمخلفات وتفريغ الصناديق بمناطق شارع المستشفى، شارع الثلاثيني "عرايشية مصر".

كما قام قسم الكهرباء بتركيب وصيانة وإصلاح 13 كشاف إنارة عامة بمناطق أمام كنيسة الملاك ميخائيل، شارعي طنطا والمدارس، شارع متفرع من شارع الغابة بنطاق عرايشية مصر وحي السلام.

وخلال الفترة المسائية، تم تنفيذ حملة نظافة ورفع قمامة ومخلفات داخل نقطة تجميع سوق الجمعة، وبمحيط المحطات الوسيطة بشارع البحري، خلف مدرسة الزراعة ونهاية شارع البحري وطريق بورسعيد، نهاية شارع الثلاثيني وطريق بورسعيد، قطعة أرض فضاء بشارع حسين حجازي، خلف سور المقابر، مساكن إحلال عبد الحكيم عامر، وشارع عبد الحكيم عامر، وذلك بمناطق (الشهداء والبلابسة والعبور).

وفي قطاع التصدي للتعديات ومخالفات البناء، قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بوقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف الدور الخامس علوي بشارع الصالحية بمنطقة العبور "الحكر سابقًا"، وتم التحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب وقف تنفيذ بناء بدون ترخيص للدور السادس علوي بشارع 204، المتفرع من شارع رضا بمنطقة حي السلام، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستجابة لشكاوى المواطنين بحي ثان الإسماعيلية، تم صيانة عمود إنارة بشارع مريوط بمنطقة عرايشية مصر، وإصلاح عطل بشارع الطباخ المتفرع من شارع الغابة بمنطقة حي السلام، وتم تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة الكشافات التالفة وتمت مراجعة خطين الإنارة بالكامل.

وفي حي ثالث مدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية باستكمال حملة النظافة العامة بمحيط منطقة التثقيف الفكري الداخلية.

كذلك نظمت أطقم النظافة بحي ثالث، حملة نظافة بمحيط مسجد فهد، مستشفى حكيم، ومحيط مسجد أم القرى والشوارع المتفرعة منه.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة بنطاق القرية وتوابعها بحمولات حوالي 30 طنا.

وفي قرية الفردان بمناطق الطرق العامة، طريق الإسماعيلية بورسعيد، طريق الفردان الصالحية، بجوار مجرى ترعة بورسعيد، وتوابع القرية.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية بتكثيف الأعمال في كافة قطاعات تحسين البيئة خلال الفترة الصباحية، حيث قام قطاع تحسين البيئة بالمدينة بتنفيذ حملة نظافة ورفع المخلفات بداية من قطاع السلام والمحطة، وصولًا لقطاع التل البلد، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة بالقرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

كما قام قسم الكهرباء بتركيب 9 كشافات، و إصلاح وصيانة 20 كشاف، بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، واصل اليوم جهاز تحسين البيئة الأعمال اليومية للنظافة، حيث تم رفع المخلفات بمناطق متفرقة بالمدينة (شارع التحرير، شارع الجيش، شارع المعاهدة، المجاورة السابعة، والشهر العقاري)، حيث تم جمع ورفع 85 طن قمامة ومخلفات تقريبًا، بجانب استمرار قص وتهذيب الأشجار بجوار كنيسة ماري جرجس.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة، بعمل تمهيد وتسوية ونظافة بجوار كوبري الفران.

وفيما يخص أعمال النظافة اليومية بنطاق قرية النصر، تم رفع ما يقرب من 18 طنا مخلفات من مناطق ك17، أبوعامود، ومصرف السموح، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة اليومية بقرية أبوخليفة، حيث تم رفع 38 طن مخلفات تقريبًا.

كما قام قسم الكهرباء بمدينة القنطرة غرب، بعمل صيانة ورفع كفاءة لعدد 12 كشاف، فيما قامت قرية البياضية بعمل صيانة للأعمدة بمنطقة طريق الخدمة وتم صيانة 15 كشاف ليد، وقام قسم كهرباء بقرية الرياح بعمل صيانة 5 كشافات في عزبة الحساسنة، وإصلاح عطل بمحول عزبة السواركة، كما قامت باستعدال عمود كهرباء أمام مركز الشرطة، وتنفيذ عمال صيانة وإنارة للكشافات أمام مركز شرطة القنطرة غرب.

وفي قطاع التصدي للتعديات ومخالفات البناء، تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 100م تقريبًا بمنطقة البيومية شرق الطريق السريع، بقرية الشهيد خيري.

والحالة الثانية، عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لبناء غير مكتمل على مساحه 200م بمنطقة السلام بقرية الروضة.

و الحالة الثالثة، عبارة عن إزالة فورية لمبنى من البلوك الأبيض على مساحة 70 متر، بمنطقه الحلايمة، بقرية أبوطفيلة.

والحالة الرابعة، عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لتأسيس مبنى وبناء مخالف بمنطقة الزمالطة بقرية النصر.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية، بتنفيذ أعمال النظافة اليومية لكافة قطاعات النظافة، بالمدينة القديمة، حيث تم العمل بمناطق وسط البلد، سوق الأربعاء، شارع التحرير، شارع المركز القديم، شارع الجيش، شارع العريش، وشارع الثورة.

كما تم رفع صناديق القمامة والمخلفات بسيارة المكبس الخاصة بالوحدة المحلية وذلك بنطاق المدينة القديمة، كما تم العمل بنطاق المدينة الجديدة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من الصناديق الخاصة بالوحدة وأماكن التكدسات السكنية والشوارع، وكنس الشوارع بنطاق المدينة الجديدة، من خلال عمال الإدارة وسيارة المكنسة الخاصة بالوحدة.

وشملت الأعمال متابعة ري الأشجار بالطريق الدولي، وري المسطح الأخضر أمام مجمع المصالح الحكومية.

وقامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة، بتنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق القرية وشوارعها الرئيسية ورفع المقالب الفرعية، ورفع قمامة ومخلفات تقدر بـ 3طن.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم، بتنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع السكني بالقرية، بجانب متابعة أعمال التشجير وري الأشجار والمسطحات الخضراء.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية الأبطال بتنفيذ أعمال النظافة العامة، بنطاق القرية وتوابعها وبالشوارع الرئيسية.

كذلك قامت الوحدة المحلية لقرية السلام، بأعمال النظافة العامة، والتي شملت الجمع السكني بقرى الأحرار والسلام ومسح شوارع داخلية.

بالإضافة لقيام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، بأعمال اصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالفترة الصباحية، وذلك بنطاق المدينة الجديدة أمام صوامع القمح بالقنطرة شرق، وتم تركيب عداد واحد.

وخلال الفترة المسائية، قام قسم الكهرباء بالوحدة بتنفيذ أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، بنطاق المدينة القديمة بمناطق ميدان الشهداء ومعدية الأفراد، حيث تم تركيب عداد للإنارة العامة.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم متابعة أعمال النظافة العامة، رفع المخلفات، والجمع السكني بقرية أبوصوير البلد وتوابعها، وحملة نظافة بمحيط مدرسة أبوجمعان بمعدات قرية أبوصوير البلد، كذلك تم رفع المخلفات والقمامة من مدخل وتوابع قرية المنايف.

وفيما يخص اعمال الإنارة العامة بقرية أبوصوير البلد وتوابعها، تم صيانة 9 كشافات صوديوم، تركيب 3 لمبات موفرة بعزبة الفولي، وتم رفع كفاءة الإنارة وصيانة الكشافات بطريق فؤاد سعد الدين بقرية السبع آبار الشرقية.

وفي قرية السبع آبار الغربية تم تركيب 12حامل بالعوازل لـ 4 أعمدة، وشد السلك مرة أخرى بعد تضررهم من سقوط نخلة بمنطقة أبوشوشة، وفي أبوعياد تم فتح الطريق وتم تركيب الكشافات وتمت الإنارة بواسطة قسم الكهرباء بالقرية، بجانب تركيب 3 لمبات ليد موفرة بالمشاركة المجتمعية بقرية الواصفية.

وفي استجابة لبلاغ أحد المواطنين، بالبناء على أرضه الزراعية الكائنة بنطاق قرية السبع آبار الغربية طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، من قبل مجهولين، تم الانتقال فور وصول البلاغ وتم عمل إزالة فورية لغرفة بالطوب الأبيض وعرش بوص على مساحة 30م تقريبًا في وجود رئيس القرية والفني ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة العامة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات والحشائش الغريبة ورفع الأتربة من على جانبي الطرق بالمدينة وكذلك القرى التابعة.

بجانب قيام مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز ومدينة فايد، قام جهاز تحسين البيئة بالمدينة، بتنفيذ الأعمال اليومية للنظافة العامة، وتم رفع المخلفات والمواد الصلبة، بمناطق متفرقة بالمدينة والقرى، واستمرار رفع المخلفات من صناديق القمامة والمقالب الرئيسية التابعة للوحدة المحلية، والمناطق ذات التكدسات السكنية.

كما تم رفع المخلفات من مناطق طريق الترعة، المنياوي، طريق مزلقان قمة فايد، طريق قمة فايد، طريق السواحل بالمدينة والطريق الصحراوي أما مركز شباب فايد، بجانب استمرار أعمال النظافة اليومية بقرى المركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما تم رفعه 140طن تقريبًا خلال الفترة الصباحية.

وفيما يخص أعمال صيانة ورفع كفاءة كشافات الإنارة العامة، تم تنفيذ الأعمال ببعض الأماكن بالمدينة في نطاق المجاورة الخامسة، وطريق ترعة المنياوى، وفي مدخل المدينة إلى طريق القنال وطريق الشارع الجديد، وفي قرية فنارة تم عمل صيانة لخلية ضوئية، وبأماكن متفرقة تم صيانة 10 كشافات ليد صوديوم.

بالإضافة لرصد شكوى مقدمة من المواطنين لإنارة عمود بطريق السكة الحديد، وتم حل الشكوى وتم إنارة العمود على الفور، علاوة على تطهير بالوعات صرف الأمطار تحسبًا للتقلبات الجوية.

وكذلك قام جهاز التطوير والتجميل بقص وتهذيب النخيل وأشجار الفيكس بالجزيرة الوسطى أمام مدرسة المستقبل 2

ورفع جميع مخلفات الأشواك الضارة بالجزيرة.

وقام العاملين ببدء العمل داخل وخارج المدارس وأولها مدرسة المستقبل الابتدائية؛ حفاظًا على سلامة الأطفال وتوفير بيئة مناسبة، وقص وتهذيب المسطح الأخضر وتهذيب جميع الأشجار داخل المدرسة، بالإضافة لرفع نواتج القص والمخلفات أيضًا، وقص وتهذيب المسطحات أمام المطافي والجزيرة الوسطى أمامها.

