متحف آثار الغردقة أهم المشروعات القومية للتنمية السياحية فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح فى يناير 2020 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء متحف آثار الغردقة، اهم المشروعات التي شيدتها الدولة للتنمية بالنشاط السياحى والذى اصبح منارة ثقافية وسياحية تُسهم في تسليط الضوء على تاريخ المنطقة وتراث مصر العريق منذ العصور ما قبل التاريخ حتي الحديث .

حقق متحف أثار الغردقة اضافة هامة للبنية التحتية السياحية في الغردقة، وعكس رؤية مصر في تعزيز السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر، حيث يقع المتحف في قلب المدينة بالقرب من محموعات الفنادق السياحية، ويحتل موقعًا استراتيجيًا يجذب السياح ويسهل الوصول لزيارتهم .

يعتبر هذا المتحف الأول من نوعه حيث اقيم بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، وهو يعكس التوجه نحو تنويع المنتجات السياحية، حيث لا يقتصر على السياحة الشاطئية والأنشطة البحرية فقط، بل يفتح آفاقًا جديدة للسياحة الثقافية.

يضم بداخله اكثر من 2000 قطعة اثرية يتم عرضها بنظام الفاترين الخاصة بكل عصر من الأقدم الى الاحدث بدءًا من العصور الفرعونية وصولاً إلى العصور الحديثة، وتحتوي القاعات على تماثيل ومومياوات وأواني فخارية وقطعًا نادرة تعود إلى فترات مختلفة من تاريخ مصر القديم.

ساهم متحف آثار الغردقة بشكل كبير في تعزيز التنمية السياحية في المنطقة. ففي الماضي، كان النشاط السياحي في الغردقة يقتصر بشكل رئيسي على السياحة الشاطئية والأنشطة البحرية، إلا أن وجود المتحف أضاف بعدًا ثقافيًا إلى هذه المدينة السياحية، ما جعلها وجهة أكثر تنوعًا وجذبًا للسياح من مختلف أنحاء العالم.