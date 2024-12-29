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ما هو مصير شهادات 27% بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة؟

الأحد، 29 ديسمبر 2024 09:57 م
ما هو مصير شهادات 27% بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة؟ البنك الاهلي ارشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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تعد شهادات 23.5% و27% هى أعلى وعاء ادخارى من حيث الفائدة على شهادات الادخار لمدة عام.

وبعد قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.. يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير الشهادات مرتفعة العائد 27%.

وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% فى طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها شهريا 3916 جنيها، أما عند شراء الشهادة ذات عائد 27% بنفس المبلغ 200 ألف جنيه تحصل على فائدة 54 ألف جنيه فى نهاية مدة الاستثمار وهى عام.


 







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