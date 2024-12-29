مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى..وآخرون يهاجمون الفلسطينيين شرق رام الله

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اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،، إن نحو 403 مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، ونظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأشارت إلى هذا الاقتحام يأتي في رابع أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستعمرون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري ،ودعت جماعات "الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن الأقصى.

وفي سياق متصل؛ هاجم مستوطنون، اليوم المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت "وفا" إن مستوطنين هاجموا أطراف قرية المغير من الجهة الجنوبية، واعتدوا بالضرب على عدد من الأهالي، وهاجموا خيمة "بيت شعر" يقطنه المواطن أيهم أبو نعيم وأسرته، دون الإبلاغ عن إصابات حتى اللحظة، مضيفة أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة البرج الأثرية في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، على شكل مجموعات متتالية.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، ونصبت حاجزا عسكريا.

وأفادت مصادر امنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب البركة الثالثة، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين الفلسطينيين