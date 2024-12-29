لغرس الثقافة الوطنية.. محافظ القليوبية يوجه ببدء الاحتفالات بالنشيد الوطنى

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، ضرورة بدء أي فعالية رسمية في المحافظة بالنشيد الوطني الكامل وليس الاعتماد على السلام الوطني فقط، حيث وجه وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، بتعليم الطلاب كلمات النشيد الوطني والتأكيد عليه في إطار غرس ثقافة الوطنية لأجيالنا وإعلاء روح الوطنية لديهم.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المدن ومديري المديريات بضرورة نشر النشيد الوطني وترديده خلال المناسبات والاحتفالات الرسمية التي يتم تنظيمها، دون الاقتصار علي عزف النشيد الوطني، لغرس روح الولاء والانتماء لدي الجميع، ومعرفة معاني النشيد الوطني وكلماته التي تدل علي مدي عظمة مصر.

كما دعا المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى بذل قصارى جهدهم لتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤولين من خلال توفير قنوات اتصال فعالة والعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تفعيل الآليات المتاحة لتسهيل التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.