لأصحاب المحلات العامة.. 9 مستندات لتعديل رخصة محل بالمركز التكنولوجى

كتبت – مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، عشرات الخدمات الهامة، لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، ومنها تعديل ترخيص محل عام، واستخراج ترخيص بفتح محل، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، ونقل رخصة محل، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام:

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

- الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.