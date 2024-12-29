اليوم السابع
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كلية التجارة بجامعة بني سويف الأهلية تناقش مشروع مادة "حالات عملية في دراسات الجدوى"

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:40 م
كلية التجارة بجامعة بني سويف الأهلية تناقش مشروع مادة "حالات عملية في دراسات الجدوى" طلاب جامعة بني سويف الأهلية
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت كلية التجارة بجامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مناقشة علمية لمشروع مادة "حالات عملية في دراسات الجدوى" لطلاب الفرقة الثالثة ببرنامج المحاسبة والتمويل الدولي وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتورة إيناس فخري مدير برنامج المحاسبة والتمويل الدولي الدكتور عبد الناصر درويش مقرر المادة.

أكد رئيس الجامعة، أهمية الأنشطة التطبيقية في تعزيز خبرات الطلاب وربطهم بسوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لإعداد كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحديثة والمساهمة في التنمية المستدامة، مضيفاً  أن دعم المشاريع التعليمية التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي يُعد من أولويات الجامعة بهدف صقل مهارات الطلاب وتمكينهم من المنافسة محليًا ودوليًا.

 







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