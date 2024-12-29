فوز 21 مدرسة بشهادة الجودة من "ضمان جودة التعليم والاعتماد" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه على مدار عام 2024 حصد الطلاب عدد من المراكز في أنشطة التربية الرياضية والكشافة شملت حصول 4 طلبة على مركز أول أفريقيا في مسابقات كونغو فو وتايكوندو، ومركز ثاني أفريقيا في مسابقة الكاراتيه، ومركز أول جمهوري في مسابقة المدارس الفنية، مركز أول جمهوري في مسابقة ألعاب القوي 5 كم جري )، وعدد2 طلبة مركز ثالث جمهوري في مسابقات تايكوندو وبطولة العرب الدولية (اختراق ضاحية).

وكذلك حصول طلبة التعليم المجتمعي علي مستوي الجمهورية للعبة الكارتيه (عدد 5 طلبة على ميداليات ذهبية كوميته – (عدد 7) حصلوا على فضية كوميته – (عدد 3 ) برونزية كاته، و الميدالية البرونزية لألعاب القوى تحت 16 سنة بمشروع البطل الأوليمبي على مستوى الجمهورية، ومركز أول جمهوري ببطولة الدورة الرمضانية التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية المقامة بالإسكندرية، ومركز خامس جمهوري ببطولة السباحة ( سباق 200م صدر)، ومركز خامس جمهوري في بطولة المدارس للكاراتيه مرحلة ثانوي.

أما بالنسبة لمشروعات المنشأت التعليمية جاري العمل بمبني مديرية التربية والتعليم، وتم تسليم عدد 4 مدارس ضمن مشروعات إحلال كلى وتوسع، وجاري العمل لإنشاء وإحلال كلي وجزئي وتوسع لـ 23 مدرسة جديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد 21 مدرسة، وجارى تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 13 مدرسة، وحصلت 21 مدرسة على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بتسليط الضوء على جهود المديريات المختلفة.

وتم إجراء عمليات التزيين وتقليم الأشجار بمدارس التعليم الزراعي على مستوى المحافظة، ارتفاع إنتاجية مشروع رأس المال لهذا العام 2023/2024م بما يقرب من مبلغ 1000000 جنيه عن العام المالي السابق على المستوى العام لمدارس التعليم الزراعي ، وفوز طالبة بمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية على بالمركز السادس الجمهوري لدبلوم المدارس الفندقية، وفوز طالبة بمدرسة العديسات التجارية على بالمركز السادس على مستوى قطاع سوهاج لدبلوم المدارس التجارية، وتم تطبيق 30 جلسة من جلسات التوجيه والإرشاد المهني وجلسات الأبتكار وريادة الأعمال بمدارس التعليم الفني.