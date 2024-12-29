غاز بروم الروسية توقف إمدادات الغاز الطبيعى إلى مولدوفا مطلع العام الجديد

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تعتزم شركة الغاز الروسية "غازبروم" وقف إيصال الغاز الطبيعي إلى مولدوفا؛ اعتباراً من بداية العام الجديد حتى إشعار آخر.

وأفادت الشركة - في بيان نشرته منصة "فولكس بلات" - بأن القرار يعود إلى الديون المستحقة على الدولة الصغيرة في جنوب شرق أوروبا.

وذكرت الشركة - التي يقع مقرها في سانت بطرسبرج - أن "مولدوفا غاز" لا تفي بالتزاماتها بالسداد بموجب العقد الحالي؛ وهو ما يشكل انتهاكًا ماديًا لشروط العقد".

من جانبها، نفت حكومة مولدوفا، وجود دين بقيمة 790 مليون دولار.

وقال رئيس وزراء مولدوفا دورين ريسيان "لا نعترف بما يسمى بالديون التي تم إعلان بطلانها من خلال عملية تدقيق دولية".