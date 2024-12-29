ضبط 2 طن أسماك مجهولة المصدر و3500 لتر سولار خلال حملة تموينية بالغربية

الغريبة مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل الوزارة، من ضبط 2 طن أسماك مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وضبط 3500 لتر سولار مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

يأتى ذلك فى اطار تكثيف الحملات التموينية، وضبط الأسواق وفرض الرقابة على الأسواق والمحلات العامه والمخابز البلديه والبدالين التموينيين وكافه الانشطه التموينية والتجارية.

وتم ضبط 100 كرتونة سمك داخل ثلاجة اسماك بدون ترخيص باجمالى طن، غير مدون عليهم اى بيانات ويشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وضبط طن سردين مجمد، داخل مصنع وثلاجة اسماك مجهول المصدر وبدون اى مستندات دالة على مصدرها يشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى كما تم ضبط 2 طن ملح به بعض التكتلات المتحجرة ومجهول المصدر، ويشتبه في صلاحيته للاستخدام.

وتم التحفظ على طن سماد نترات النشادر سماد مدعم محظور تداوله في الأسواق وخاص بوزارة الزراعة تم تجميعه للبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم، وضبط 110علبه سجائر مستوره مهربه ومحظور تداولها في الأسواق، و ضبط صاحب ثلاجه حفظ لحوم لحيازته سجق مجمد مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات تفيد تاريخ الانتاج و الصلاحية عباره عن 100 كجم سجق وكذلك حيازته فيليه مجمد منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الأدنى بكمية قدرها 205 كجم.

وتحفظت الحملات على 1800 كجم من اعلاف الذره الصفراء بمخزن اعلاف بدون فواتير واداره منشأه بدون ترخيص، وضبط مصنع اعلاف بداخله 1600 كجم رده خشنه بدون اى فواتير بالمخالفه للقرارات الوزاريه، كما تم ضبط محطه وقود وذلك لتصرفها فى كميه وقدرها1733 لتر بنزين 80 بالمخالفة للقانون.

وضبط إحدى محطات مصر للبترول وذلك لتجميعها كميه 785 لتر بنزين بغرض البيع بالسوق السوداء، وضبط احد محطات الوقود بمدينه سمنود قات بتجميع كميه 3531 لتر سولار، كما تم ضبط محطه اخرى بنفس الناحيه لتجميعها 535 لتر سولار بغرض التلاعب فى الدعم والبيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق .

وضبط صاحب احد محلات جمعيتى لتصرفه فى 280 علبه جبنه و 40 زجاجه زيت تموينى و 145 كيس مكرونة.



