سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 29/12/2024 بأسواق الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية استقرارا في أسعار الدواجن بجميع أنواعها وكذلك أطباق البيض، وسط إقبال من الأهالي اليوم الأحد الموافق 2024/12/29، بجميع الأسواق الرئيسية والفرعية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمحلات 87 جنيهاً، وسعر كيلو الفراخ الأحمر 92 جنيهاً، وسعر كيلو الفراخ البلدي 117 جنيهاً، كيلو الفراخ الساسو 100 وسعر كيلو البط 113 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البانيه 222 جنيها، وسعر كيلو الاجنحه 84 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو الأوراك 110، وسعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهاً للبلدى، 143 جنيهاً للأحمر، 150 جنيهاً لبيض المائدة.