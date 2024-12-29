اليوم السابع
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زيادة المعاشات شهر يناير 2025..رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات فى هذا الموعد

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:16 ص
زيادة المعاشات شهر يناير 2025..رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات فى هذا الموعد صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الإجراءات الخاصة  بشأن رفع  الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته  اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل الموافق 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

‎وحظى ملف الحماية الاجتماعية باهتمام الحكومة ، حيث تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

 







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